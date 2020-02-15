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توك شو

أيمن دجيش: سيطرة الزمالك على مباراة الترجى سبب فوزه بالسوبر.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 12:15 م
الزمالك والترجي التونسي
الزمالك والترجي التونسي
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قسم التوك شو

قال كابتن أيمن دجيش الحكم الدولي السابق، إن نادي الزمالك يستحق الفوز بجدارة على فريق الترجي التونسي، لافتا إلى أن بسبب سيطرة الزمالك على مباراة أمس كان من الممكن تسجيل أهداف أكثر من الـ 3.


أضاف كابتن أيمن خلال لقائه ببرنامج، "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي أم سي"، أن تولي جوميز منصب التحكيم يعد يدل على الثقة في الاتحاد الإفريقي، أنه تم التخلص من بعض مشاكل التحكيم الإفريقي ولكنها لم تحل بشكل نهائي.


أكد الحكم الدولي السابق، أن التحكيم المصري يعد من أفضل التحكميات على المستوى الإفريقي، متابعا أن التحكيم داخل مصر لم يصل إلى الصورة الكاملة.


أشار كابتن دجيش، أن جهاد جريشة يعتبر رقم واحد في التحكيم المصري في المواسم الرياضية السابقة، مضيفا أن كابتن محمد الحنفي يعد من أفضل الحكام في عام 2020 والذي ظهر من خلال مباراة أمس بين الزمالك والترجي التونسي.


وتابع كابتن أيمن، أن الثقة والغرور من العوامل الرئيسية لضعف مجهود الحكام وتنحيهم عن التحكيم الدقيق، مؤكدا أن اجتهاد الحكم وقراراته في المباراة هو سبب تقدمه.

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