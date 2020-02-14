مدرب الترجي التونسي: الفار سبب خسارتنا السوبر.. والحكم لم يحتسب هدفًا لنا





وقال الشعباني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "دخلنا الشوط الثاني بحماس وبقوة كبيرة، استطعنا تسجيل التعادل، لكن شباكنا تلقت الهدف الثاني، كان لنا هدف صحيح ولم يحتسبه الحكم، كان عليه الرجوع لتقنية الفار، ولكنه لم يفعل ذلك، لكنني في النهاية أهنئ الزمالك بفوزه بالبطولة."





يذكر أن نادي الزمالك، قد توج ببطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد اكتساحه نادي الترجي الرياضي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.





وكان نادي الترجي قد سجل هدفًا في الدقيقة 87، لكن حكم المباراة قام بإلغائه، بعد وجود خطأ من مهاجم الترجي على محمود الونش مدافع نادي الزمالك.

أكد معين الشعباني، المدير الفني لنادي الترجي التونسي، أن فريقه سجل هدفًا صحيحًا ولم يقم الحكم باحتسابه، وذلك في المباراة التي جمعته بنادي الزمالك على كأس السوبر الإفريقي.