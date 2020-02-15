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شبح كورونا يهدد أولمبياد طوكيو 2020.. تفاصيل

السبت 15/فبراير/2020 - 01:45 م
كورونا
كورونا
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شيرين عادل
أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو عن تفاصيل تهديد كورونا الألعاب الأوليمبية والبارالمبية بطوكيو.

ووفقا للتقرير، فإن هناك قلقا كبيرا فى اليابان عقب الإعلان عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وهو الأمر الذى ألقى بظلال قاتمة على الاستعدادات الجارية لانطلاق دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

رئيس القرية الأوليمبية اليابانية عبر عن قلقه مع زيادة حصيلة أعداد فيروس كورونا والتحذيرات من اتساع رقعة انتشاره عالميا.

فى سياق متصل، قلل رئيس اللجنة الأوليمبية المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 من أهمية التقارير التى تحدثت عن إمكانية إلغاء البطولة بسبب الفيروس، مشددا على أنها شائعات غير مسئولة.

كما أكد رئيس اللجنة المنظمة أنه ليس فى نيتهم تأجيل أو إلغاء الأولمبياد المقرر إقامتها فى 24 يوليو القادم وحتى 9 أغسطس من العام الجارى.

كما تعهد رئيس الوزراء اليابانى بضمان سلامة أولمبياد طوكيو 2020 رغم انتشار فيروس كورونا، مؤكدا الحاجة لتعزيز الإجراءات الأمنية، وحركة المرور والنقل، ووضع خطة طبية شاملة، خاصة مع ارتفاع درجات الحراراة بفصل الصيف. 

يذكر أن وزارة الصحة الصينية أعلنت اليوم، السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 2641 شخصا، وتسجيل 143 حالة وفاة جديدة في جميع أنحاء البلاد. 


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