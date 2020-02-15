النائب العام يحيل رئيس شركة بيكاديللي للاستثمار والتنمية السياحية للجنايات

وافق النائب العام على قرار نيابة الأموال العامة بإحالة رئيس مجلس إدارة شركة "بيكاديللي" للاستثمار والتنمية السياحية للجنايات لاتهامه باختلاس أموال مودعة لدى الشركة، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "بيكاديللي" للاستثمار والتنمية السياحية - إحدى الشركات القابضة التي لا يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها - حيث اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وهو مبلغ ثمانمائة وثمانين ألف دولار أمريكي وستمائة وأحد عشر ألف وتسعمائة وثمانين جنيها، من أموال جهة عمله المودعة بحسابيها لدى بنك HSBC، والمحولة من أحد مساهمي الشركة لاستثمارها في أوجه نشاطها مستغلا في ذلك استئثاره بحق التعامل منفردا على حساباتها البنكية، محتسبا ذلك المبلغ لنفسه بنية تملكه.





وشهدت خبيرة في الكسب غير المشروع أن فحص اللجنة توصل إلى تحصل المتهم بصفته رئیس مجلس إدارة الشركة ومن يملك حق التعامل منفردا على حساباتها البنكية، على مبالغ مالية من حسابي الشركة لدى بنك HSBC والمودعة من قبل الشاكية بلغ قدرها ثمانمائة وثمانين ألف دولار، وستمائة وأحد عشر ألف وتسعمائة وثمانين جنيها، ولم يقم باستثمارها في أي تعاملات تتعلق بنشاط الشركة كما لم يقم بردها للشاكية بوصفها أحد المساهمين بالشركة.