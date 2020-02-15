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فن

دهب عيرة.. عبير صبري تقابل يسرا في رمضان

السبت 15/فبراير/2020 - 02:04 م
عبير صبري
عبير صبري
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سعيد فراج
نشرت الفنانة عبير صبري، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها خلال توقيعها عقد الانضمام إلى مسلسل "دهب عيرة" للفنانة يسرا، المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل. 

وعلقت عبير صبري، على الصورة قائلة: "الخبر الحلو ...هقابل الملكة يسرا أخيرا في مسلسل دهب عيرة رمضان 2020 باذن الله.. إنتاج العدل جروب وإخراج سامح عبد العزيز". 

يتعاون المخرج سامح عبد العزيز مع النجمة يسرا فى مسلسلها الجديد "دهب عيرة" والذى تعود به إلى دراما رمضان المقبل.

المسلسل من تأليف أحمد عادل، وقد اعتذر عنه المخرج هانى خليفة، وسوف يتم الإعلان عن كافة تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

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