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حوادث

للهروب من الأجهزة الأمنية.. تاجر مخدرات بالمنيا يشارك في أنشطة تجارية لغسل 104 ملايين جنيه

السبت 15/فبراير/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

وأوضح مصدر أمني أن العنصر الإجرامي حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 103.5 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
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