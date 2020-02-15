بعد وفاة 1524 شخصا.. الصين: يمكن السيطرة على تفشي فيروس كورونا.. فيديو

عرضت فضائية إكسترا نيوز تفاصيل أعلنتها الحكومة الصينية خاصة بنسب شفاء المصابين من فيروس كورونا.





وأكد وزير الخارجية الصينى تشانج مينج بأنه يمكن السيطرة على فيروس كورونا معلنأ شفاء 8000 آلاف مصاب.





كما أعلنت السلطات الصينية بأن فيروس كورونا المستجد قد أودى بحياة 1524 شخصا بعدما سجلت مقاطعة هوبى 143 حالة وفاة جديدة.





يذكر أن اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل 2461 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و143 وفاة جديدة ليصل إجمالى حالات الإصابة المؤكدة فى شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس الجمعة لعدد 66576 شخصًا إلى جانب وفاة 1524 شخصًا ..





كما ذكرت اللجنة –فى تقريرها اليومي- أن حالات الوفيات المسجلة بينها 139 فى مقاطعة هوبى (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين)، واثنتان فى خنان، وواحدة فى بكين، وأخرى فى تشونجتشينج.





كما أضافت اللجنة أن 11053 مريضًا لا يزالون فى ظروف صحية خطيرة، فيما غادر 8101 شخص المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، مشيرة إلى أنه تم تعقب 513183 شخصًا كانوا على اتصال وثيق مع المرضى بينهم 169039 شخصًا مازالوا تحت الرقابة الطبية.



















