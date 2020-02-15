شاهد.. احتفالات جماهير الزمالك بعد الفوز بالسوبر الإفريقي

عمت الفرحة، قلوب الجماهير الزملكاوية؛ بعد تحقيق لقب السوبر الإفريقي الغائب عن النادي منذ 17 سنة؛ مما جعل الجماهير تنتشي بالفرحة الكبيرة بعد عودة اللقب لنادي الزمالك مرة أخرى.





وفاز فريق الزمالك على الترجي التونسي في السوبر الإفريقي أمس بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على استاد الغرافة بالدوحة في قطر، وجاءت أهداف اللقاء عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة الثانية من بداية المباراة؛ بعد تلقيه عرضية رائعة من محمد عبد الشافي.





وأحرز هدف التعادل من جانب فريق الترجي التونسي عن طريق ركلة جزاء، عبد الرؤوف بن غيث، ثم سجل المغربي أشرف بنشرقي في الدقيقة 58 هدفا رائعا بعدما استطاع مراوغة أكثر من لاعب ليسجل الكرة على يمين الحارس التونسي معز بن شريفية.





هدف تأكيد اللقب الغالي والمنتظر لدى جمهور نادي الزمالك تم إحرازه عبر أشرف بنشرقي محبوب الجماهير الزملكاوية في الدقيقة 90 من نهاية المباراة بعدما تلقى تمريرة سحرية من الدولي التونسي فرجاني ساسي وضعته أمام المرمى ليسجل هدف تحقيق السوبر الإفريقي.





وبعد انتهاء المباراة، بدأ لاعبو الزمالك وعلى رأسهم شيكابالا الذي غاب عن المباراة نظرا لتعرضه لإصابة في الكاحل منعته من المشاركة، احتفالاتهم مع الجماهير التي تواجدت في استاد الغرافة بقطر.





وأقيمت للاعبي الزمالك ولاعبي الترجي التونسي ممر شرفي بعد انتهاء السوبر ليتسلم الفريق التونسي الميداليات الفضية بينما تسلم نادي الزمالك الميداليات الذهبية ويحتفل بالكأس مع الجمهور.





وظلت الفرحة من جانب جمهور نادي الزمالك حتى صباح اليوم بعد تحقيق البطولة.



