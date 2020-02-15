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رياضة

الخطيب يظهر في مران الأهلي لتحفيز اللاعبين للفوز على الزمالك

السبت 15/فبراير/2020 - 03:35 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لتحفيزهم والشد من أزرهم قبل مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الخميس المقبل في السوبر.

وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا على نظيره المصري البورسعيدي، بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد حرس الحدود بالإسكندرية، والمؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدوري العام.

وتطير بعثة الأهلي إلي الإمارات، يوم الإثنين المقبل، استعدادا لمواجهة الزمالك، في بطولة السوبر المصري، والمقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

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