إزاي توصلي بنتك المراهقة لبر الأمان؟ خبيرة علاقات أسرية تجيب..فيديو

قالت إكرام خليل المستشارة النفسية وخبيرة العلاقات الأسرية ، إن إحساس الثقة النابع من الأم تجاه إبنتها المراهقة يعد أهم عامل في مرحلة المراهقة ، لافته الي أن يجب علي الأمهات أن يصاحبن بناتهن ولكن من الواجب المحافظة علي حدود الأم.
أضافت إكرام خليل خلال لقائها ببرنامج "
السفيرة عزيزة " المذاع علي فضائية " دي أم سي " ، أن من أهم
الحدود التي يجب منحها للبنت من قبل الأم أن تكون الأم قدوة ومنح البنت
قبولا غير مشروط ، مشيره الي أن اعطاء الأم
الأمان من العوامل المهمة لتخطي مرحلة المراهقة بسلام.
أكدت خبيرة العلاقات الأسرية ، أن أحساس
البنت بتواجد الأم يعمل علي حل جميع مشاكلها والتغيير الي الوضع الإيجابي تدريجيا
، متابعه أن تعامل الأم بـ سلبية مع بنتها يجعلها تلجأ لطرف ىخر .
أشارت المستشارة النفسية ، أن التعامل مع مشاكل المراهقات لا يأتي بالتعنيف ، مؤكده أن التعنيف للمراهقات يجعل البنت تتمادى في الخطأ.
تابعت إكرام خليل أن يجب علي الأم إعطاء
إبنتها الثقة والأمان في جميع مشاكل حياتها ، مضيفه أنه يجب الاستماع جيدا لمشاكل
المراهقات دون إتخاذ أي موقف سلبي بل جميع المشاكل يجب أن تحل بالتفاهم.