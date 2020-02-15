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توك شو

إزاي توصلي بنتك المراهقة لبر الأمان؟ خبيرة علاقات أسرية تجيب..فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 06:15 م
فترة المراهقة
فترة المراهقة
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قسم التوك شو

قالت إكرام خليل المستشارة النفسية  وخبيرة العلاقات الأسرية ، إن إحساس الثقة النابع من الأم تجاه إبنتها المراهقة يعد أهم عامل في مرحلة المراهقة ، لافته الي أن يجب علي الأمهات أن يصاحبن بناتهن ولكن من الواجب المحافظة علي حدود الأم.


أضافت إكرام خليل خلال لقائها ببرنامج " السفيرة عزيزة " المذاع علي فضائية " دي أم سي " ، أن من أهم الحدود التي يجب منحها للبنت من قبل الأم أن تكون الأم قدوة ومنح البنت قبولا غير مشروط  ، مشيره الي أن اعطاء الأم الأمان من العوامل المهمة لتخطي مرحلة المراهقة بسلام.

 

أكدت خبيرة العلاقات الأسرية ، أن أحساس البنت بتواجد الأم يعمل علي حل جميع مشاكلها والتغيير الي الوضع الإيجابي تدريجيا ، متابعه أن تعامل الأم بـ سلبية مع بنتها يجعلها تلجأ لطرف ىخر .

 

أشارت المستشارة النفسية ، أن التعامل مع مشاكل المراهقات لا يأتي بالتعنيف ، مؤكده أن التعنيف للمراهقات يجعل البنت تتمادى في الخطأ.


تابعت إكرام خليل أن يجب علي الأم إعطاء إبنتها الثقة والأمان في جميع مشاكل حياتها ، مضيفه أنه يجب الاستماع جيدا لمشاكل المراهقات دون إتخاذ أي موقف سلبي بل جميع المشاكل يجب أن تحل بالتفاهم.

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