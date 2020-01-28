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خانة اليك.. كتاب يتناول مشاكل المراهقة والإدمان والخيانة الزوجية.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:47 م
الدكتور مصطفى النحاس
الدكتور مصطفى النحاس
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ريهام فيكتور

قال الدكتور مصطفى النحاس أخصائى الطب النفسى إنه شارك بمعرض القاهرة الدولى بكتاب عنوانه " خانة اليك" ، لافتا إلى أن هذا الكتاب يجمع ابطالًا حقيقيين من المرضى النفسيين  .

وأضاف النحاس ببرنامج in bix المذاع على فضائية صدى البلد 2 أن قصص كتاب "خانة اليك " رغم كونها حقيقية إلا أنها تحافظ على سرية العملاء .

وأشار أخصائى الطب النفسى إلى ان كتاب "خانة اليك " يجمع قصصا نفسية مختلفة الفئات والأعمار منهم الأطفال والرجال والشباب وأكثر النساء.

وتابع أخصائى الطب النفسى ان قصص كتاب خانة اليك تعرض القصص النفسية من خلال دمجها معا للحفاظ على سرية المريض ، مشيرا الى ان القصص مصاحبة بالتحليل النفسي لها وطرق العلاج منها.

وأكد أن القصص تجمع كل أشكال الأمراض النفسية منها المراهقة والإدمان والخيانة الزوجية وكيفية التعامل معها ، بالاضافة الى العطاء من غير حدود وكيفية تأثيرها سلبيا على صاحبها وغيرها من القصص المشوقة .

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