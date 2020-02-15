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رياضة

فرجاني ساسي يضحى بفرحة التتويج من أجل عشقه القديم.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 04:53 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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محمد السعيد
ضحى فرجاني ساسي نجم فريق الزمالك بفرحة تتويج الأبيض بالسوبر الأفريقي، عقب انتهاء مباراة الترجي، أمس الجمعة، من أجل مواساة لاعبي فريقه الأسبق.


وتوج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي، للمرة الرابعة في تاريخه أمس الجمعة، بعد الفوز على الترجي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.


وذكرت صحيفة " فوت 24" التونسية، أن ساسي ضحى بفرحة تتويج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي، عقب نهاية المباراة، من أجل مواساة لاعبي الترجي.


وكان فرجاني ساسي، أكد في تصريحات صحفية، الأسبوع قبل الماضي، أن مواجهة الترجي في السوبر تعد خاصة له، كونه أحد مشجعي الفريق التونسي.


يذكر أن فرجاني ساسي لعب بقميص الترجي التونسي في الفترة من 2016 حتى 2018.
 
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