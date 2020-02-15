فرجاني ساسي يضحى بفرحة التتويج من أجل عشقه القديم.. فيديو

وتوج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي، للمرة الرابعة في تاريخه أمس الجمعة، بعد الفوز على الترجي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.









وذكرت صحيفة " فوت 24" التونسية، أن ساسي ضحى بفرحة تتويج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي، عقب نهاية المباراة، من أجل مواساة لاعبي الترجي.









وكان فرجاني ساسي، أكد في تصريحات صحفية، الأسبوع قبل الماضي، أن مواجهة الترجي في السوبر تعد خاصة له، كونه أحد مشجعي الفريق التونسي.









يذكر أن فرجاني ساسي لعب بقميص الترجي التونسي في الفترة من 2016 حتى 2018.