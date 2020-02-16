صورة تجمع بين قرنين من الزمان.. 105 أعوام من عمر قصر البارون بمصر الجديدة.. شاهد

حصل موقع صدى البلد على صورة تجمع قصر البارون إمبان في زمنين مختلفين الأول عام 1915 والثاني عام 2020.

أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح قصر البارون إمبان بمصر الجديدة، ويستعد القصر لاستقبال زائريه بعد عملية التطوير الشاملة التي لحقت به.





سيفوتك الكثير إذا لم تقرر زيارة القصر بعد افتتاحه، بمجرد دخولك القصر ستشعر وكأنك دخلت أبواب القرن العشرين، فالقصر التاريخي سيأخذ زائريه في رحلة إلى الماضي تبدأ منذ أن بدأ البارون إمبان في إنشاء حي مصر الجديدة وبناء قصره الشهير.





القصر بعد تطويره يضم عرض إحدى عربات ترام مصر الجديدة القديمة بحديقة القصر بعد ترميمها، ليستمتع الزائر بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياة اليومية المعروفة في أوائل القرن العشرين.





وتم وضع سيارات قديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينيات القرن الماضي لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.





تم تجهيز شاشات العرض الإلكترونية culturama لعرض صورا وأفلاما وثائقية عن أعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي خلال ذلك الوقت.





وعند الزيارة ستجد البارون إمبان نفسه وشريكه نوبار باشا على الشاشات برفقة المهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل الذي قام بتصميم القصر.





القصر غني بمجموعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة الى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة ، ستشعر كأنك سافرت في الزمن إلى الخلف بعد زيارتك لهذا القصر تلك التحفة المعمارية على أرض مصر الجديدة.









يذكر أن القصر شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد افتتاح قناة السويس، حيث بقى في القاهرة واختار مكانًا صحراويا في ذلك الوقت لبناء قصره.



