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منوعات

عقوبة مانشستر سيتي.. هل القرار في صالح أمير قطر؟

السبت 15/فبراير/2020 - 07:37 م
أمير قطر تميم بن
أمير قطر تميم بن حمد
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رحيم يسري
في عقوبة قاسية، أعلن  الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حرملن مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات القارية لمدة عامين، إلا أن النادي الإنجليزي يعتزم الطعن على القرار. وسط أنباء عن رحيل جماعي من النادي وتكهن بمصير نجومه على راسهم المدرب بيب جوارديولا.

وقالت وسائل إعلام فرنسية على رأسها صحيفة "ليكيب" إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يحلم بوجود جوارديولا مدربا لنادي باريس سان جيرمان الذي يمتلكه الأمير القطري.

واشارت التقارير إلى أن باريس سان جيرمان هو أيضا قد يكون محل عقوبات لانتهاكه قواعد اللعب النظيف.

ومنذ الإعلان عن القرار بدأت وسائل إعلامية تتسائل عن مصير اللاعبين والمدرب جوارديولا، بينما تؤكد الصحيفة أن الأمير القطري مازال يحلم بالحصول على خدمات المدرب الاسباني.

وذكرت  تقارير إعلامية اخرى إن الصفقة تواجه الكثير من المشاكل معقدة للغاية في ظل اهتمام عدد كبير من الأندية بجوارديولا، إلا أن القطريين لم يفقدوا الأمل في وجود جوارديولا مدربا للنادي ويعملون على التوقيع معه حتى ولو لم يكن خلال الصيف الحالي.

وفي قرار صادم للنادي، اعتبرت غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية أن النادي الإنجليزي الذي يشرف على تدريبه الإسباني بيب جوارديولا ارتكب انتهاكات لقواعد اللعب النظيف المالي.

وتابعت : قرر الاتحاد الأوروبي استبعاد مانشستر سيتي من المسابقات القارية في موسمي 2020-2021 و2021-2022".
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