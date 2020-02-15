تمثيل وسياسة ومتاجرة.. نشأت الديهي يعلن مفاجأة عن المعتمرين الأتراك

أذاع الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو لمعتمرين أتراك يرددون " بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، معقبًا: "تمثيل في تمثيل"





واستنكر "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، ذهاب الأتراك للحرم المكي للدفاع عن الأقصى، معقبًا: "الحرم للعبادة والمسجد الأقصى في فلسطين، ما تروحوا تدافعوا عن الأقصى في الأراضي الفلسطينية مش السعودية".





وكشف عن مفاجأة وجود أحد أفراد حماس يدعى صالح نورهان في مقدمة صفوف المعتمرين الأتراك، ليؤكد أن الأمر سياسة ومتاجرة بالقضية الفلسطينية وليس موضوعا دينيا ودفاعا عن الأقصى.