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أخبار البلد

الأنبا انجليوس يشارك في احتفالات شهداء ليبيا بسمالوط ويرسم 70 شماسا

السبت 15/فبراير/2020 - 08:06 م
صدى البلد
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سامح سلام
استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، اليوم السبت، نيافة الحبر الجليل الأنبا انجيليوس أسقف عام كنائس شبرا الشمالية، في إطار احتفالات الإيبارشية بذكرى شهداء الإيمان بليبيا.

والقي أسقف شبرا الشمالية، عظة بعنوان من يشهد للسيد المسيح "الثالوث فى السماء - الطبيعة تخضع له مثل عرس قانا الجليل والمشي علي الماء - سلطانه علي الموت - غفران الخطايا " .

كما تمم نيافة الأنبا إنجيليوس رسامة ٧٠ شماسا في درجة أبسلتس من أبناء كنيستى القديس مارجرجس في قرية الحتاحتة والعذراء مريم بقرية عزبة طانيوس، من خريجي المستوى الأول من مدرسة الشمامسة، وسط حضور وفرحة أهالي الشهداء والرحلات الكنسية التي اتت خصيصًا لاخذ البركة.

وافتتح الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط وتوابعها، اليوم السبت، متحفا خاصا بالأقباط الذين قُتلوا على يد تنظيم داعش أثناء تواجدهم بدولة ليبيا، وذلك داخل الكنيسة التي أُنشئت تخليدًا لهم وتحمل اسم "شهداء الإيمان والوطن" بقرية العور، شمال محافظة المنيا.

كما افتتح "مطران سمالوط"، "نصبا تذكاريا للضحايا" والذي جرى نحته في مدخل الكنيسة وهو تمثال كبير للسيد المسيح بارتفاع 4 أمتار، وأمامه منحوتة للاقباط الـ21 ، تُجسد وضعهم أثناء عملية ذبحهم.

ويضم المتحف، "بانوراما توثيقية"عن رحلة الضحايا من الخطف إلى الذبح وحتى عودة الأجساد، بالوثائق والصور باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، والجزء الثاني خاص بمزار لهم والذي يضم مقتنياتهم والنعوش التي حملت أجسادهم من ليبيا.

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