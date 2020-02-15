لايبزيج يتصدر الدوري الألماني مؤقتا .. تعرف على نتائج باقي المباريات

حقق فريق لايبزيج فوزا مستحقا علي فير ي بريمن بثلاثة أهداف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ريد بول ارينا فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري الألماني .





وجاءت أهداف فريق لايبزيج فى الدقيقة 18 ، 39 ، 46 ، عن طريق لوكاس كلوسترمان ، باتريك ستشيك ، نوردي موكيلي .





وبهذه النتيجة يتصدر لايبزيج صدارة الدوري الألماني برصيد 45 مؤقتا ، بفارق نقطتين ، عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ الذي يواجه كولن غدا .





وتجمد فريق فير ي بريمن فى المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة .





وإنتهت نتائج المباريات الاخري فى نفس التوقيت كالاتي :



