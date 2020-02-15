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رياضة

لايبزيج يتصدر الدوري الألماني مؤقتا .. تعرف على نتائج باقي المباريات

السبت 15/فبراير/2020 - 07:46 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
حقق فريق لايبزيج فوزا مستحقا علي فيري بريمن بثلاثة أهداف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ريد بول ارينا فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري الألماني .

وجاءت أهداف فريق لايبزيج فى الدقيقة 18 ، 39 ، 46 ، عن طريق لوكاس كلوسترمان ، باتريك ستشيك ،نوردي موكيلي .

وبهذه النتيجة يتصدر لايبزيج صدارة الدوري الألماني برصيد 45 مؤقتا ، بفارق نقطتين ، عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ الذي يواجه كولن غدا .

وتجمد فريق فيري بريمن فى المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة .

وإنتهت نتائج المباريات الاخري فى نفس التوقيت كالاتي :

- فوز فولفسبورج على هوفنهايم 3-2 .
- فوز وباير ليفركوزن علي يونيون برلين 3-2 .
- فوز هيرتا برلين علي بادربورن 2-1 .
- تعادل أوجسبورج مع فرايبورج 1-1 .
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