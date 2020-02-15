فى مباراة تألق محمد صلاح.. ليفربول يخطف 3 نقاط بصعوبة من متذيل الدوري الإنجليزي نورويتش سيتي

خطف فريق ليفربول فوزا صعبا من أرض نورويتش سيتي متذيلا الدوري الإنجليزي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من "البريميرليج".





وجاء هدف المباراة الوحيد من توقيع البديل ساديو ماني العائد من الإصابة، بالدقيقة 78 من عمر اللقاء من تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق جوردان هندرسون إلى داخل منطقة الجزاء تمكن ساديو ماني من ترويضها بشكل رائع ثم أطلق تسديدة قوية في الزاوية اليمنى الأرضية للمرمى سكنت الشباك.





وحاول نورويتش التسجيل مبكرا من تسديدة مباغتة لأليكسندر تيتي لاعب نورويتش سيتي من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء ليفربول اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى الحارس أليسون وإرتدت إلى ركلة ركنية.





وسدد محمد صلاح كرة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي مميز تصدى لها الحارس تيم كرول بصعوبة بالغة قبل أن ترتد الكرة من بين يديه وتصل لنابي كيتا المنفرد بشكل كامل بالمرمى إلا أن الأخير سدد بشكل سئ للغاية في جسد الحارس تيم كرول.





وجاءت أول بطاقة صفراء في المباراة من نصيب جرانت هانلي لاعب نورويتش سيتي نتيجة عرقلة متعمدة لروبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول.





ووصلت نسبة الاستحواذ مع حلول الدقيقة 60، نورويتش سيتي 28% - 72% ليفربول.





ومن كرة طولية وصلت إلى مهاجم نورويتش الذي انفرد بالبرازيلي أليسون قبل أن يمررها إلى زميله بوكي لكن الحارس البرازيلي تدخل بيده ليحرم الضيوف من هدف التقدم.





تشكيل ليفربول للمباراة كالآتي:

أليسون بيكر روبيرتسون فان دايك جوميز أرنولد فينالدوم هيندرسون كيتا

تشامبرلين فيرمينو صلاح

وأختار كلوب أن يريح فابينيو و ساديو ماني للقاء أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء القادم من دوري أبطال أوروبا.



