7 نصائح للبيطريين للوقاية من فيروس كورونا

قال الدكتور محمد نبيل، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، أن فيروس كورونا فيروس حيواني المصدر، ينتقل بين الحيوانات والبشر.





وأكد نبيل في تصريحات لـ"صدي البلد" ان المسمى العلمي لفيروس كورونا هو (COVID-19)، مضيفا عدة نصائح للوقاية طبقا لمنظمة الصحة العالمية، كالاتي:-

الصحة: انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال غدا.. ونستهدف 16.5 مليون طفل

القصة الكاملة للصيني مصاب فيروس كورونا في مول سيتي ستارز





- غسيل الأيدي.. نظف اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيدًا بالماء والصابون

- عند السعال والعطس، احرص على تغطية الفم والأنف بمرفقك المثني أو بمنديل ورقي، وتخلص من المنديل بعد ذلك فورًا واغسل يديك

- تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال

- إذا كنت مصابا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس العناية الطبية مبكرًا وأطلع مقدم الرعاية على رحلاتك السابقه

- عندما تزور أسواق المنتجات الحية في مناطق تشهد حالات عدوى بفيروس كورونا المستجد، تجنب اللمس المباشر للحيوانات الحية والأسطح التي تلامس تلك الحيوانات

- تجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطهوة جيدًا.

- وينبغي التعامل مع اللحوم النيئة أو الحليب الخام أو أعضاء الحيوانات بعناية تامة لتفادي انتقال الملوثات من الأطعمة غير المطهوة، وفقًا لممارسات السلامة الغذائية الجيدة.