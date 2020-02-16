AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

7 نصائح للبيطريين للوقاية من فيروس كورونا

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي

قال الدكتور محمد نبيل، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، أن فيروس كورونا فيروس حيواني المصدر، ينتقل بين الحيوانات والبشر.


وأكد نبيل في تصريحات لـ"صدي البلد" ان المسمى العلمي لفيروس كورونا هو  (COVID-19)، مضيفا عدة نصائح للوقاية طبقا لمنظمة الصحة العالمية، كالاتي:-

 

الصحة: انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال غدا.. ونستهدف 16.5 مليون طفل

                                                                                     

القصة الكاملة للصيني مصاب فيروس كورونا في مول سيتي ستارز


- غسيل الأيدي.. نظف اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيدًا بالماء والصابون

 

- عند السعال والعطس، احرص على تغطية الفم والأنف بمرفقك المثني أو بمنديل ورقي، وتخلص من المنديل بعد ذلك فورًا واغسل يديك

 

- تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال

 

- إذا كنت مصابا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس العناية الطبية مبكرًا وأطلع مقدم الرعاية على رحلاتك السابقه

 

- عندما تزور أسواق المنتجات الحية في مناطق تشهد حالات عدوى بفيروس كورونا المستجد، تجنب اللمس المباشر للحيوانات الحية والأسطح التي تلامس تلك الحيوانات

 

- تجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطهوة جيدًا.

- وينبغي التعامل مع اللحوم النيئة أو الحليب الخام أو أعضاء الحيوانات بعناية تامة لتفادي انتقال الملوثات من الأطعمة غير المطهوة، وفقًا لممارسات السلامة الغذائية الجيدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تحذر مواطنيها من مرض منتشر بالصين.. وتقدم نصائح طبية لهم

غسل اليدين وتناول الأكل المطهي جيدا.. الصحة العالمية تصدر نصائح لتجنب كورونا

د. مجدي بدران يكتب: تعرف على فيروس كورونا الجديد

إجراءات وقائية بالإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

بعد إعلان حالة الطوارئ.. 6 نصائح تحميك من فيروس كورونا

أعراض فيروس كورونا الجديد.. و5 طرق للوقاية من الوحش القاتل

ترشيحاتنا

طارق سليمان: رحلت عن الأهلي بسبب فايلر

وزير الشباب والرياضة يشهد وضع حجر أساس فرع الأهلي بالتجمع الخامس

الإسماعيلي والرجاء.. موعد مباريات اليوم الأحد 16-2-2020 والقنوات الناقلة

مدرب محظوظ .. نجم الأهلي السابق: جوزيه ذبحني بمساندة حسن حمدي

للطلاب والمعلمين .. تعرف على تفاصيل المشروع الوطني للقراءة وشارك لتربح مليون جنيه

أخبار الرياضة ليلا .. استقبال أسطوري للزمالك .. وزير الرياضة يدعم الأهلي .. حكام مباراتي الترجي في أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه اوبترا واوبل وفورد وسيتروين في مزاد جديد فبراير الجاري.. صور

خليك هيلثي.. فطور صحي لخسارة الوزن

الكوليسترول بريء من تصلب الشرايين.. استشاري يفجر مفاجأة عن أمراض القلب