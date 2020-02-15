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توك شو

بدل السايس.. قريطم يطالب بتولي شركات خاصة مسئولية تنظيم السيارات في الشارع.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 10:56 م
اللواء مدحت قريطم
اللواء مدحت قريطم
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كـريـم الـخـطـيـب
قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن الدولة عندما تريد السيطرة والتنظيم المروري يتم التنفيذ، موضحا أن الدولة نجحت في تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات من قبل لإنهاء فوضى الشارع.


وأضاف «مدحت قريطم» خلال لقائه بالإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أنه لابد من شركات خاصة تكون مسئولة عن تنظيم الشوارع الرئيسية في مصر، ويلغى مهنة السياس.


وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إلى أن هناك شوارع جانبية بالاتفاق مع المرور يحوز فيها الانتظار يخصص لها نظاما محددا بمواصفات فنية لتقنين إيرادات الدولة بالقانون يستفيد بها الدولة والأحياء.


وأوضح «مدحت قريطم» أن أزمة المرور فى القاهرة اماكن الانتظار لان هناك مواطنين يصفون سياراتهم صفا ثانيا وهذه مشكلة كبيرة تعرقل وتتسبب في شلل مروري في أماكن كثيرة، لذلك لابد من وضع نظام محدد للجميع.


وشدد على أن السايس أصبح يشعر بانه يمتلك الشارع بملكية خاصة له وينظم ركن السيارات ويعطل حركة المرور.
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