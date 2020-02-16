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وزير النقل: الرئيس أعطى توجيهات بإنشاء محور كل 25 كيلو على النيل

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:35 ص
كامل الوزير، وزير
كامل الوزير، وزير النقل
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محمد حليم قنديل
قال كامل الوزير وزير النقل، إنه تم إنجاز 7 محاور حيوية وهناك 8 أخرى تحت الإنشاء منذ 2014 فقط.

وأضاف كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، ان مصر بدأت بإنشاء الكباري فوق النيل منذ عام 1871، موضحا أن أول كوبري تم إنشاؤه على نهر النيل بالقاهرة كان كوبرى قصر النيل وكان عام 1871فى فترة الخديوي إسماعيل.

وأوضح وزير النقل، أنه منذ عام 1871 وحتى عام 2014 أنشأت مصر 38 كوبري فوق نهر النيل ومن ضمنهم 10 كباري خاصة بالسكة الحديد.

وتابع كامل الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعطى توجيها أن يكون لدينا محور كل 25 كيلو على النيل، مشيرا إلى أن هذه ستكون المرحلة الأولى فى أنشاء المحاور الجديدة.

وأشار إلى أنه سيتم تطوير المحاور القديمة التى هي موجودة بالفعل، بالإضافة إلى  إنشاء محاور جديدة كاملة، منوها أن محور سمالوط يبلغ طوله 24 كيلو.
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