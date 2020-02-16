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رياضة

الخطيب نجمي المفضل.. محمد عمارة: أدفع ثمن دعم محمود طاهر في الانتخابات

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:23 ص
محمود طاهر ومحمود
محمود طاهر ومحمود الخطيب
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ريهام بكير
قال محمد عمارة، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إن أسامة حسني، نجم النادي السابق، وزوج ابنة محمود الخطيب، حاول استقطابه للعمل في الحملة الانتخابية للخطيب.

وتابع عمارة في تصريحات لبرنامج نمبر وان تقديم الإعلامي عمر ربيع ياسين، الذي يذاع على قناة النهار: "أدفع ثمن مساندتي لمحمود طاهر في انتخابات الأهلي.. ومساندتي لطاهر في الانتخابات لا تعني أنني ضد الخطيب".

وأضاف: "محمود الخطيب وربيع ياسين ومختار مختار كانوا نجومي المفضلين في الصغر، ولو رجع بي الزمن سأدعم محمود طاهر رئيسًا للأهلي ضد محمود الخطيب، وعيني "بتدمع" حين اسمع اغنية اعتزال بيبو".

وأشار إلى ان قناة الأهلي اتخذت قرارا بمنعي من الظهور بسبب دعمي لمحمود طاهر.
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