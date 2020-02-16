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مرأة

هاني الناظر يوضح حقيقة انتشار حفاضات أطفال مسرطنة

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:10 ص
صدى البلد
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رشا عوني
انتشرت خلال الأيام الماضية العديد من الأنباء عن وجود حفاضات أطفال مسرطنة في الأسواق . 

الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث، كشف حقيقة حفاضات الأطفال المسرطنة التي سببت ذعر الأمهات. 

وكتب الدكتور هاني الناظر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لا يوجد شئ اسمه حفاظات أطفال مسرطنة  لا تصدقوا التخاريف والشائعات". 

كما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار مستلزمات أطفال تحتوي على مواد مسرطنة أو أي مواد ضارة أخرى، مُوضحةً أن جميع مستلزمات الأطفال الموجودة بالأسواق آمنة تمامًا وصالحة للاستخدام الأدمي، ومطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية، وتخضع للرقابة من قبل الجهات المختصة بالوزارة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطفال.
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