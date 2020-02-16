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بين الناس

قارئ يناشد الإسكان بتوفير وحدة سكنية له ضمن الحالات الأولى بالرعاية

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار

ناشد القارئ رجب جمعة صديق، البالغ من العمر ٢٦ عامًا، ويسكن في ٧ حارة المستشفى من قنطرة غمرة – الظاهر- القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الإسكان بتوفير وحدة سكنية ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي من ذوي الحالات القاسية الأولى بالرعاية والاهتمام .

وقال القارئ فى رسالته : أقيم أنا وزوجتي وطفل صغير بغرفة بمدخل عقار، وطول عمرنا بنحلم يكون عندنا شقة . 

وأضاف : نحن في أمس الحاجة إلى وحدة سكنية ضمن الحالات القاسية المعلن عنها بوزارة الإسكان،مناشد وزارة الإسكان بتوفير وحدة سكنية ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي من ذوي الحالات القاسية الأولى بالرعاية والاهتمام.

 

للتواصل مع الحالة: ٠١١٤٦٥٣٥٤٥٧

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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