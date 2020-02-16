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منوعات

المخرج البريطاني ستيف ماكوين يعود إلى مجال الرسم بمعرض فنى

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:33 ص
المخرج البريطاني
المخرج البريطاني ستيف ماكوين
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أ ش أ
 يعود المخرج البريطاني ستيف ماكوين، الحائز على جائزة أوسكار، إلى جذوره الفنية مع سلسلة من الأفلام القصيرة، في معرض الفنون الحديثة في لندن، ويقدم استكشافا حسيا للهوية السوداء.

وأصبح "ماكوين"، أول مخرج أسود يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل صورة فى عام 2014 عن 12 عاما من الرق .. ويقيم المخرج البريطانى معرضا فى لندن يركز على تعزيز التنوع فى صناعة السينما.

وومن المقرر أن يتم استقبال زوار معرضه الجديد ، لعرض فيلم" ستاتيك"، وهو فيلم قصير عن تمثال الحرية فى نيويورك ، والذى يتفحص الرمز الأيقونى من كل زاوية ممكنة من مسافة قريبة جدا ، مقابل خلفية صماء لطائرة الهليكوبتر التى تم تصوير الفيلم من خلالها .

وقال" فيونتان موران"، مساعد أمين المعرض ، إن ما يهم "ستيف" هو نظرتنا إلى العالم، وكيف يحاول البشر تمثيل الحرية.. ويعكس الفيلم صور الجمال والعذوبة التى تم تصويرها من قارب بشكل مأسوى.. ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 11 مايو القادم.



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