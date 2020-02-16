مساعد وزير الخارجية الأمريكية للتعليم والثقافة تصل القاهرة للقاء عدد من الوزراء

تصل إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، ماري رويس مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون التعليمية والثقافية، قادمة من واشنطن العاصمة، في زيارة تستمر لــ مدة 6 ايام لتعزيز الجهود الدبلوماسية ودبلوماسية الثقافة والتعليم مع مصر.





وبحسب بيان للخارجية الأمريكية ستلتقي رويس وزير الخارجية سامح شكري ووزراء السياحة والآثار والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك وزراء التعليم؛ والشباب والرياضة. كما ستلتقي بمسؤولين حكوميين آخرين ووفد من كبار القادة من الجامعات المصرية.





كما ستلتقي رويس مع المشاركين والخريجين في برنامج التبادل المصري الأمريكي ويوجد أكثر من عشرة آلاف و700 مصري من خريجي برامج التبادل الثقافي التي ترعاها الحكومة الأمريكية ، وكذلك يوجد عشرات الآلاف من المصريين من خريجي مؤسسات التعليم العالي الأمريكية.





وستزور مساعد وزير الخارجية رويس المركز الأمريكي بالقاهرة ، والذي يخدم أكثر من 70 ألف زائر من الشباب المصري كل عام. ويدعم أيضًا مشاريع تعلم اللغة الإنجليزية.



