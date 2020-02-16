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حوادث

رئيس مدينة القصير يوجه بتكثيف الحملات التموينية على المخابز

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:55 ص
الرقابة التفتيشية
الرقابة التفتيشية والتموينية
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إبراهيم جادالله
وجه اللواء أ.ح سعد البدرى رئيس مدينة القصير، بتكثيف الرقابة التفتيشية والتموينية على المخابز البلدية، لإحكام السيطرة على حركة البيع والشراء والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه احتكار السلع المدعمة من قبل الدولة والاتجار فيها في السوق السوداء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح البدرى، أنه تم تكليف مفتشى التموين بالمدينة، بشن حملة تفتيشية مفاجئة على المخابز البلدية، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

أسفرت الحملة، عن تحرير مخالفة نقص وزن، أثناء المرور الساعة السادسة صباحا اليوم، الأحد، على ٤ مخابز.

يذكر أن رئيس مدينة القصير، شدد على وصول الدعم لمستحقيه وحسن التعامل مع الجمهور، وذلك خلال تفقده مبنى إدارة التموين الجديد الاسبوع الماضي.

رئيس مدينة القصير يوجه بتكثيف الحملات التموينية على المخابز
رئيس مدينة القصير يوجه بتكثيف الحملات التموينية على المخابز
رئيس مدينة القصير يوجه بتكثيف الحملات التموينية على المخابز
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