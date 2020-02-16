تطعيم 252 ألف طفل ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال بأسوان

شهدت محافظة أسوان اليوم انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تستمر لمدة 4 أيام خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجارى.





وتستهدف الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك فى ظل سياسة الدولة للقضاء على المرض وبالتنسيق مع كافة الجهات الأخرى.





وقال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان إنه تم تجهيز وتدريب 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة في أعمال الحملة، والتي تستهدف تطعيم 252 ألفا و363 طفل وطفلة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.





وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان إلى أنه بالتوازى مع ذلك جار تنفيذ أعمال تركيب اللافتات الدعائية اللازمة للحملة في الشوارع والميادين، وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي.





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وأضاف بأنه سبق إنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الاستعداد الجيد من خلال عقد دورات تدريبية مكثفة للمشاركين في الحملة للعمل على تعريف المواطنين بأهمية المشاركة في الحملة.

فيما أوضح الدكتور نجيب نجيب مدير الطب الوقائى بالإدارة الصحية بأسوان، أن الجهود والاستعدادات للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تجرى عن طريق تدريب جميع الفرق العاملين بالحملة وطلبة مدارس التمريض وتجهيز سلسلة التبريد بالوحدات الصحية من حوامل طعوم وأكياس تبريد وتوزيع مستلزمات الحملة من بوسترات وكراسات وكروت تعريف أو عمل توعية عن طريق الثقافة الصحية.

وأضاف مدير الطب الوقائى بالادارة الصحية بأسوان بأنه يتم مخاطبة جميع الجهات في المحافظة للتعاون مع الفرق اثناء العمل، كما تم تعليق لافتات للإعلان عن الحملة بجميع ميادين وشوارع أسوان.