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محافظات

صحة أسوان تستعد لإطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صور

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:34 ص
صحة أسوان تستعد لإطلاق
صحة أسوان تستعد لإطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
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شاذلى عبد الفتاح

تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان جهودها لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.


ومن جانبه قال الدكتور نجيب نجيب مدير الطب الوقائى بالإدارة الصحية بأسوان، إن الجهود والاستعدادات للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تجرى عن طريق تدريب جميع الفرق العاملين بالحملة وطلبة مدارس التمريض وتجهيز سلسلة التبريد بالوحدات الصحية من حوامل طعوم وأكياس تبريد وتوزيع مستلزمات الحملة من بوسترات وكراسات وكروت تعريف أو عمل توعية عن طريق الثقافة الصحية.


وأضاف مدير الطب الوقائى بالادارة الصحية بأسوان بأنه يتم مخاطبة جميع الجهات في المحافظة للتعاون مع الفرق أثناء العمل، كما تم تعليق لافتات للإعلان عن الحملة بجميع ميادين وشوارع أسوان.


وفى نفس السياق قال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن الوزارة أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر".

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وأشار حنفى بأنه تم تجهيز وتدريب 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة في أعمال الحملة، والتي تستهدف تطعيم 252 ألفا و363 طفلا وطفلة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.


وتابع وكيل وزارة الصحة والسكان بأنه بالتوازى مع ذلك جار تنفيذ أعمال تركيب اللافتات الدعائية اللازمة للحملة في الشوارع والميادين، وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي.


وأوضح  إيهاب حنفى أن حملة التطعيم تستهدف الفئة العمرية من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير 2020 حتى الأربعاء 19 فبراير 2020.


وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن الاستعدادات الجارية لتنظيم الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تم البدء في عقد دورات تدريبية مكثفة للمشاركين في الحملة للعمل على تعريف المواطنين بأهمية المشاركة فيها.


وأكمل "حنفي" أن تنظيم الدوارات التثقيفية بدأ بقيام إدارة إدفو شرق الصحية بعقد تدريبات للمراقبين الصحيين، كما قامت إدارة كوم أمبو الصحية بعقد تدريب لرؤساء التمريض.

صحة أسوان تستعد لإطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صور
صحة أسوان تستعد لإطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صور
صحة أسوان تستعد لإطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صور
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