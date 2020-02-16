وزيرة الهجرة تصل الغربية لزيارة القرى المنتجة الأكثر احتياجا

وصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمحافظة الغربية لبدء الزيارة الاستكشافية لقرى المحافظة، تمهيدا لإطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" في الغربية، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة.

وتأتي هذه الزيارة بالتعاون والتنسيق مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبحضور ممثلين عن الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، وهم الدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزى، وعن فريق برنامج تطوير التعليم الفني، والدكتورة صفاء مرعي مقررة المجلس القومي للمرأة بالغربية، ومحمد العلقمي مسئول جهاز تنمية المشروعات بمحافظة الغربية، مروة محسن خبيرة التطوير، الدكتور محمد سمير مدير مكون الحوكمة في البرنامج، الدكتور خالد حبيب استشاري التطوير المؤسسي للبرنامج.





وتستهدف وزارة الهجرة بالتعاون مع محافظة الغربية وكافة الجهات المعنية من هذه الزيارة استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كذلك دعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهنيTvet" Egypt"، فضلا عن إعداد خطة ترويج لمنتجات الشباب بالقرى المنتجة في المحافظة، بجانب التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.





يأتي كل ذلك ضمن تعاون وزارة الهجرة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدمج تنمية القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية ضمن استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة.





وتتضمن هذه الزيارة الاستكشافية تفقد عدد من القرى المنتجة والأكثر احتياجا، والبداية ستكون بعقد اجتماع مع ممثلي عدد من القرى الأكثر احتياجا وهم قرى كفر سليمان، حصة ايبار، كفر سالم، كفر الدوار، للوقوف على احتياجات تلك القرى للبدء في تطويرها، ومن ثم زيارة قرية الحداد المنتجة لمنتجات الجلود والشنط، يتلوها قرية كتامة المعروفة بصناعة الأثاث المنزلي، فضلًا عن عقد اجتماع مع ممثلي القرى المنتجة، لبحث خطط تطويرها بما يضمن تقديمها لأفضل جودة لما تقدمه من منتجات.





ونظمت وزارة الهجرة، دورات تدريبية تثقيفية لـ 350 من الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة من مختلف مراكز مناطق محافظة الغربية خلال الفترة من 8 وحتى 10 فبراير الجاري، بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالتعاون والتنسيق مع محافظة الغربية، والمجلس القومي للمرأة، ضمن حملات "طرق الأبواب" التي استهدفت الوصول لما يقرب من ٧٠٠ ألف أسرة خلال الفترة من ٩ فبراير حتى يوم ١٣ فبراير الجاري، في إطار خطة عمل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" استعدادًا لانطلاقها في محافظة الغربية.