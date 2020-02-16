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أخبار البلد

وزيرة الصحة: لا نية لغلق المطارات في وجه الجانب الصيني

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:21 ص
وزيرة الصحة تطلق
وزيرة الصحة تطلق حملة التطعيم ضد شلل الاطفال
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محمد غالي - تصوير عمر خالد
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه لا نية لغلق المطارات في وجه المسافرين الصيني، ولا يوجد أي تفكير في الأمر.

وأضافت وزيرة الصحة، في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، أن منظمة الصحة العالمية لم توص  بهذه الإجراءات، مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة بتطبيق المعايير ولا يوجد أي أزمة إلى هذه اللحظة.

وتقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال.

وأنهت الوزارة استعداداتها لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال 2020 لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، في النقاط التالية:
1- تستهدف الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال تطعيم 16.5 مليون طفل مقيم على أرض مصر.

2- يعد التطعيم ضروريا لكل الأطفال في الفئة العمرية المستهدفة التي تبدأ من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

3- تستمر الحملة 4 أيام من 16 فبراير الجاري على مستوى الجمهورية.

4- التطعيم في الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

5- المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

6- تجوب الحملة المحافظات من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

7- وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

8- توفير أكثر من 3300 سيارة لنقل فرق التطعيم إلى مواقعهم.

9- التطعيم يتم باستخدام 19 مليون جرعة من تطعيم شلل الأطفال الفموى لجميع الأطفال.

10- يشارك في الحملة قرابة 90 ألف شخص تم إعدادهم، وتدريبهم على العمل، ويبلغ عدد المشرفين على الحملة 15 ألفا.
وزيرة الصحة: لا نية لغلق المطارات في وجه الجانب الصيني
وزيرة الصحة: لا نية لغلق المطارات في وجه الجانب الصيني
وزيرة الصحة: لا نية لغلق المطارات في وجه الجانب الصيني
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