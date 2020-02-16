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أخبار العالم

مصدره حماس.. إسرائيل تعلن تعرضها لهجوم إلكتروني استهدف جنودها

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:28 ص
إسرائيل تقول إنها
إسرائيل تقول إنها أحبطط هجوم الكتروني لحماس يستهدف الجنود
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رحيم يسري
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تمكن من إحباط هجوم إلكتروني لحماس استهدف عددا من الجنود عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة إغرائهم لتنزيل تطبيقات مختلفة بهدف جمع المعلومات.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في تغريدة على تويتر أن حركة حماس استخدمت أسماء شخصيات وهميّة، محاولة خداع الجنود.

وأوضح أنها حاولت استخدام طرق ذكية لتحقيق مبتغاها، ولكن بفضل جهود هيئة الاستخبارات تم كشف هذه المحاولات ومتابعتها.

وأشار إلى أنه قد تم في الأيام الأخيرة إحباط تكنولوجي لشبكات الخوادم التابعة لها لإحباطها نهائيًا.
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