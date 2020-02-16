مصدره حماس.. إسرائيل تعلن تعرضها لهجوم إلكتروني استهدف جنودها

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تمكن من إحباط هجوم إلكتروني لحماس استهدف عددا من الجنود عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة إغرائهم لتنزيل تطبيقات مختلفة بهدف جمع المعلومات.





وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في تغريدة على تويتر أن حركة حماس استخدمت أسماء شخصيات وهميّة، محاولة خداع الجنود.





وأوضح أنها حاولت استخدام طرق ذكية لتحقيق مبتغاها، ولكن بفضل جهود هيئة الاستخبارات تم كشف هذه المحاولات ومتابعتها.



