عزيز الشافعي يعلق على استعانة عمرو دياب بأغنيته "زي مانتي" للاحتفال بعيد الحب مع دينا الشربيني

علق الشاعر والملحن عزيز الشافعي على استعانة النجم عمرو دياب بأغنية " زي مانتي" من كلماته وألحانه، لكي يحتفل بعيد الحب مع دينا الشربيني مشيرا للصورة التي نشرها الهضبة بـ انستجرام وعلق عليها: " زي مانتي Happy valentine" .
وقال عزيز الشافعي في تصريح خاص لـ صدى البلد: "أعجبت كثيرا بالصورة التي نشرها عمرو دياب وبالتعليق عليها بأغنية " زي مانتي" لاحتفال بعيد الحب".
وأضاف: "أنا معجب وسعيد كثيرا بردود الأفعال على أغنية زي مانتي وهي أغنية مختلفة عن باقي الأغاني التي قدمتها لعمرو دياب في ألبوم سهران".
وأكد الشافعي أن أغنية " زي مانتي" من أهم الأغاني في مشواره الفني وأيضا سيتحظى على أهمية كبيرة ضمن أغنيات الألبوم".