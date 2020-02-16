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فن

عزيز الشافعي يعلق على استعانة عمرو دياب بأغنيته "زي مانتي" للاحتفال بعيد الحب مع دينا الشربيني

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:34 م
عزيز الشافعي - عمرو
عزيز الشافعي - عمرو دياب ودينا الشربيني
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شروق ابراهيم
علق الشاعر والملحن عزيز الشافعي على استعانة النجم عمرو دياب بأغنية " زي مانتي" من كلماته وألحانه، لكي يحتفل بعيد الحب مع دينا الشربيني مشيرا للصورة التي نشرها الهضبة بـ انستجرام وعلق عليها: " زي مانتي Happy valentine" . 

وقال عزيز الشافعي في تصريح خاص لـ صدى البلد: "أعجبت كثيرا بالصورة التي نشرها عمرو دياب وبالتعليق عليها بأغنية " زي مانتي" لاحتفال بعيد الحب". 

وأضاف: "أنا معجب وسعيد كثيرا بردود الأفعال على أغنية زي مانتي وهي أغنية مختلفة عن باقي الأغاني التي قدمتها لعمرو دياب في ألبوم سهران". 

وأكد الشافعي أن أغنية " زي مانتي" من أهم الأغاني في مشواره الفني وأيضا سيتحظى على أهمية كبيرة ضمن أغنيات الألبوم". 
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Happy Valentine's Day (#زي_مانتي)

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