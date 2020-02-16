عزيز الشافعي يعلق على استعانة عمرو دياب بأغنيته "زي مانتي" للاحتفال بعيد الحب مع دينا الشربيني

مشيرا للصورة التي نشرها الهضبة بـ انستجرام وعلق عليها: " زي مانتي Happy valentine" .

بأغنية " زي مانتي" من كلماته وألحانه، لكي يحتفل بعيد الحب مع





وقال عزيز الشافعي في تصريح خاص لـ صدى البلد: "أعجبت كثيرا بالصورة التي نشرها عمرو دياب وبالتعليق عليها بأغنية " زي مانتي" لاحتفال بعيد الحب".





وأضاف: "أنا معجب وسعيد كثيرا بردود الأفعال على أغنية زي مانتي وهي أغنية مختلفة عن باقي الأغاني التي قدمتها لعمرو دياب في ألبوم سهران".



