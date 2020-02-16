موسيقى عالمية بأنامل كورية في حفل بدار الأوبرا.. غدا

ينظم المركز الثقافي الكوري بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية حفل ريستال بيانو وفلوت غدا الاثنين على المسرح الصغير بالأوبرا.





ويتضمن الحفل الموسيقي الذي يحييه الثنائي عازفة الفلوت كوون يي وون وعازفة البيانو لي سو جونغ مقطوعات كلاسيكية رومانسية إلى جانب المقطوعة الكورية التقليدية "أريرانج". وسيقدم الثنائي أعمالًا موسيقية لشوبرت وفيردي وجابرييل فوري و بنيامين جودار.





تخرجت عازفة الفلوت كوون يي وون فى جامعة إيهوا الكورية، ثم أكملت الدراسات العليا في الجامعة ذاتها. وهي حاليا عازفة في الأوركسترا السمفونية New World ، كما أنها عازفة نشطة بفرقة Bene Fluti الموسيقية.





أما عازفة البيانو لي سو جونغ فقد تخرجت من مدرسة يي وون، ومدرسة سيول للفنون، ثم التحقت بكلية الموسيقى بجامعة هان يانج الكورية وأكملت الدراسات العليا في الجامعة ذاتها .كما حصلت على دبلومة أكاديمية من معهد شوبان في بولندا.



