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فن

صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:35 م
هاني شاكر
هاني شاكر
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محمد صبحي - سعيد فراج
تألق المطرب هانى شاكر فى حفلة عيد الحب  الذى يقام على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا تحت رئاسة الدكتور مجدي صابر .

وبدأ هاني الحفل بأغنية بحبك انا بمصاحبة المايسترو محمد الموجي  بالإضافة الى مجموعة متنوعة من أغانيه المميزة منها أغنية "مصر بالنسبة لك إيه"، وبعدها قدم أغنية أمرك ياحبيبى إيه، ونسيانك صعب أكيد، وأول قلبك ماخان، ووعد مني، وياريتني، وأغنية بأمر الحب للعندليب عبد الحليم حافظ. ورفع الحفل شعار كامل. 

من جهة أخرى، طرح كل من الفنان هاني شاكر، وريهام عبد الحكيم، ديو غنائيا جديدا بعنوان "عيد الحب" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب". احتفالًا بعيد الحب.

تقول كلمات الأغنية: "عيد الحب.. الإحساس بالحب..نعمه انا حاسس بيها .. حاجه تدفي القلب..وانا عايش معانيها .. أجمل لحظه لقلبي..لما بلاقي حبايبي .. واما بشوفهم جنبي..والفرحه في عنيهم .. طول ماحبيبتي معايا..بلقي الدنيا حكايه .. راحتي في صحبة وعيلة..لمابكون وسطيهم .. عيد الحب ده أجمل عيد.....احساس ومشاعر بتزيد .. عيد احلام في كل عام....حب يخلي الكل سعيد".
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا
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