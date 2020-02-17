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برلمان

الوفد يناقش إنشاء قناة موثقة لبيت الأمة.. اليوم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:01 ص
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
تعقد اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، اجتماعا بمقر الحزب الرئيسي، اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساء، بحضور النائب فؤاد بدراوي، السكرتير العام، والدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس الحزب، ورئيس مجلس إدارة الجريدة، والدكتورة أميرة أبو شقة، المشرف العام على مبادرات حزب الوفد.

ويناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة وبحث تكليف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بتشكيل لجنة لتوثيق تاريخ حزب الوفد لشخوصه وأحداثه من خلال أفلام وثائقية وإنشاء قناة موثقة قانونية على موقع يوتيوب خاصة بحزب الوفد لتكون قناة رسمية معبرة عن بيت الأمة.

كما يناقش الاجتماع عقد العديد من الندوات المتخصصة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع عام الاستحقاقات الانتخابية والتي سوف يخوضها الحزب بقوة خلال الفترة المقبلة.
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