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أخبار العالم

إيران تكشف عن المسار الصحيح الوحيد لحل مشكلة الاتفاق النووي

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:29 م
ايران تكشف عن المسار
ايران تكشف عن المسار الصحيح الوحيد لحل مشكلة الاتفاق النووي
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دعاء أبوهشيمة
كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال لقائه نظيره الفرنسي جان ايف لودريان عن المسار الصحيح الوحيد لحل المشاكل.

ووفقا لوكالة الناباء الإيرانية "إرنا"، شدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة عودة أوروبا إلى تنفيذ التزامات الاتفاق النووي، باعتبارها المسار الصحيح الوحيد لحل المشاكل.

وأشار ظريف، خلال اللقاء الذي جرى السبت على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، إلى الالتزامات التي لم تنفذها أوروبا في إطار الاتفاق النووي.

 وقال وزير الخارجية الإيراني إنه في حال نفذت أوروبا التزاماتها في إطار الاتفاق النووي فإن إيران ستعود عن مسار خفض التزاماتها فيما يتعلق بهذا الاتفاق.

وفي عام 2015، أبرمت إيران مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي؛ إلا أنه لم يستمر حيث أعلنت الولايات المتحدة انسحابا أحاديا منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية؛ وذلك في عام 2018. 

وأعلن المشاركون الأوروبيون في الصفقة عن عزمهم الحفاظ على الاتفاق.
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