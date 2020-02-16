محافظة الإسماعيلية تنفي شائعة فتح الاستاد أمام الجماهير لحضور مباراة الرجاء

أكدت محافظة الإسماعيلية عدم صحة ما تردد مساء أمس السبت، على مواقع التواصل الإجتماعي، حول تصريح للواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أنه وعد الجماهير بالسماح بدخول الاستاد الإسماعيلى وحضور مباراة اليوم أمام الرجاء البيضاوى المغربى في قبل النهائي من كأس محمد السادس.





وأوضح أحمد اليماني المتحدث الرسمي بإسم المحافظة، أنه أثناء قيام المحافظ بجولة ميدانية بعد منتصف ليلة الأمس التقى مجموعة من الشباب بشارع عرابى واستمع إلى مطلبهم بالسماح بزيادة أعداد المشجعين والجماهير فى مباراة اليوم .



