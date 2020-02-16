محافظ البحيرة يلتقي لجنة اختيار المتدربين للبرنامج القومي للمسئول الحكومي المحترف

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية البرنامج التدريبي للمسئول الحكومي المحترف فى رفع كفاءة موظفي الدولة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية وتطوير المهارات القيادية والشخصية لهم لإعداد مسئول حكومي على قدر عالي من الكفاءة والفاعلية .





أشار آمنة إلى أن تنمية الكوادر البشرية من الشباب هي ما يهم الدولة في الفترة الحالية والتي تلعب دورًا هامًا في تغيير منظومة العمل من خلال إحداث تنمية مستدامة، مؤكدا أن نجاح المؤسسات يعتمد على إيجاد أفضل العناصر البشرية لتحقق الأهداف الاستراتيجية المستهدفة.





جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ للجنة المشكلة لاختيار المتدربين المرشحين للبرنامج التدريبى للمسئول الحكومي والتى عقدت اليوم بعضوية الدكتورة نهال بلبع – نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى – سكرتير عام المحافظة واللواء محمد بدر – السكرتير المساعد للمحافظة والدكتور عادل السعيد البنا – رئيس قسم علم النفس كلية التربية بجامعة دمنهور ومؤمن العشماوى مدير المبادرة بوزارة الإتصالات و تيمور سودان نائب مدير قطاع التدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب.









وجه المحافظ جميع العاملين الملتحقين بالبرنامج بضرورة الاستفادة القصوى من المحتوى التدريبي للبرنامج، وتطبيق ذلك على بيئة العمل لديهم مؤكدا على تنفيذا توجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تزامنا مع التحول الرقمي وتكثيف الجهود المبذولة لإعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بما يتوافق مع اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري وفي ضوء رؤية مصر 2030

فيما أشارت الدكتورة مهال بلبع الى إختيار 200 متدرب على مدار ثلاثة أيام ضمن المرحلة الأولى من البرنامج وسوف تتضمن المرحلة الثانية أيضا اختيار 200 متدرب آخر ليصبح إجمالى عدد المترشحين لحضور البرنامج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاكاديمية الوطنية للتدريب 400 متدرب من مقدمي الخدمات الجماهيرية بالديوان العام والمديريات والإدارات التابعة

لافتة إلى أهمية البرنامج التدريبي فى رفع كفاءة مقدمي الخدمات الجماهيرية تزامنا مع التحول الرقمي للدولة تحت مظلة (المبادرة القومية المسئول الحكومي المحترف) التى تهدف لرفع جودة الخدمات المقدمة الأمر الذى يزيد من رضا المواطن نحو الخدمات المقدمة على جميع المستويات

