صعد أعلى قمتها.. وزيري يتفقد ترميم مسلة التحرير تمهيدا لافتتاح الميدان.. صور





تفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم، أعمال الترميم الدقيق لمسلة ميدان التحرير بإيدي فريق من مرممي المجلس الأعلى للآثار تمهيدا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير الميدان والذي بدأته الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة.

أوضح د. وزيري أنه تم الإنتهاء من أعمال تجميع وتركيب جميع اجزاء المسلة ، تركيب ورفع الجزء الأخير لها ذو القمة الهرمية الشكل أواخر الأسبوع الماضي.





وأضاف أن المسلة قبل نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، منها الجزء العلوي علي شكل "بن بن" (هريم)، حيث يبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها حوالي 19 مترا ويصل وزنها الى حوالي 90 طنا.





وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني واقفا أمام أحد المعبودات، بالاضافة إلى الألقاب المختلفة له.



