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ثقافة

صعد أعلى قمتها.. وزيري يتفقد ترميم مسلة التحرير تمهيدا لافتتاح الميدان.. صور

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:34 م
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني

تفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم، أعمال الترميم الدقيق لمسلة ميدان التحرير بإيدي فريق من مرممي المجلس الأعلى للآثار تمهيدا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير الميدان والذي بدأته الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة.
 
أوضح د. وزيري أنه تم الإنتهاء من أعمال تجميع وتركيب جميع اجزاء المسلة ، تركيب ورفع الجزء الأخير لها ذو القمة الهرمية الشكل أواخر الأسبوع الماضي. 

وأضاف أن المسلة قبل نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، منها الجزء العلوي علي شكل "بن بن" (هريم)، حيث يبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها حوالي 19 مترا ويصل وزنها الى حوالي 90 طنا.

وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني واقفا أمام أحد المعبودات، بالاضافة إلى الألقاب المختلفة له.

جدير بالذكر ان المجلس الأعلى للآثار قام بترميم وتركيب مسلتين بمنطقة صان الحجر الأثرية، ومسلتين بمدينه الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونقل مسله الى المتحف المصري الكبير.
صعد أعلى قمتها.. وزيري يتفقد ترميم مسلة التحرير تمهيدا لافتتاح الميدان.. صور
صعد أعلى قمتها.. وزيري يتفقد ترميم مسلة التحرير تمهيدا لافتتاح الميدان.. صور
صعد أعلى قمتها.. وزيري يتفقد ترميم مسلة التحرير تمهيدا لافتتاح الميدان.. صور
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