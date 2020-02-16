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رياضة

توتنهام يحقق فوزا قاتلا بهدف سون على أستون فيلا.. ويعقد موقف فريق تريزيجيه في البريميرليج

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:35 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق توتنهام فوزا قاتلا على مضيفه أستون فيلا، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

جاء الهدف الأول في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء من توبي ألدرفيريلد بالخطأ في مرماه، وعاد نفس اللاعب وعدل النتيجة لصالح فريقه السبيرز.

وقبل نهاية الشوط الأول منح سون هيونج مين الكوري الجنوبي التقدم لصالح توتنهام من ركلة جزاء.

وتمكن بيورن إنغيلس من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني، والذي شهد دخول محمود حسن "تريزيجيه" بديلا بالدقيقة 70 في محاولة لخطف الـ3 نقاط.

وفي الوقت بدل الضائع وصلت الكرة إلى مدافع أستون فيلا فشل في السيطرة عليها ليستغل القادم بسرعته سون ويستحوذ على الكرة لينفرد بالمرمي ويسجل هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع.

وتجمد رصيد أصحاب الأرض أستون فيلا عند 25 في المركز السابع عشر، مبتعدًا بمركز واحد فقط عن الهبوط، بينما ارتفع رصيد توتنهام إلى 40 نقطة في المركز الخامس من جدول الترتيب.
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