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حوادث

ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:04 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
ينشر موقع "صدى البلد " أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى أمام مدخل قرية العتامنة بمركز منفلوط في أسيوط.

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جاءت أسماء المصابين الذين يتلقون العلاج داخل مستشفي منفلوط المركزي كالتالي: "حسن أبوالعزيم" 25 عاما، مصاب بارتجاج، و"مصطفى محمود جبريل" 20 عاما، مصاب بكسر بالذراع الأيمن، و" محمد إبراهيم سعد" 15 عاما، مصاب بنزيف، و"زياد أحمد على" 15 عاما، مصاب بكسر بالفخذ الأيمن، و"محمد رجب عبدالمعتمد" 32 عاما، مصاب باشتباه بكسر، و"محمد جمال سالم" 18 عاما، مصاب بكدمات، و"عمرو سعد أحمد" و"سيد شعبان شحاتة" 22 عاما، وجميعهم مقيمون بقرية كوم بوها بدائرة مركز منفلوط.


تلقي اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط،، بورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية العتمامنة.


وبانتقال سيارة الإسعاف وضباط مباحث المركز منفلوط، تبين انقلاب سيارة ربع نقل رقم "2197 ي ع د"، وإصابة 17 شخصا تم  نقل 8 مصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي بينما تم نقل 9 مصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج، وذلك على أثر إصابتهم في انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم من مزرعة بالطريق الصحراوي الغربي.
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