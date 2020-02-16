بالأسماء.. مصرع عامل وإصابة 7 آخرين في تصادم بسوهاج بينهم 6 أطفال

شهد نجع عرب بخواج التابع لقرية شطورة دائرة مركز طهطا بسوهاج، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل، وتوك توك أسفر عن مصرع عامل وإصابة 7 آخرين بينهم 6 أطفال.





تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طهطا العام، وأخطرت النيابة العامة.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد ورود بلاغ بحدوث تصادم بين سيارة ربع نقل و"توك توك بناحية عرب بخواج دائرة مركز طهطا شمال المحافظة.





انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وتبين من الفحص مصرع محمد منتصر محمد،30عامًا عامل، إصابة كلًا من أحمد أبو العلا، 27 عامًا سائق مصابًا بكسر بالقدم اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة، محمد حسن بخيت، 8 سنوات مصابًا بكسر بالقدم اليسرى، شهد علي أحمد، 8 سنوات مصابة بجروح متفرقة بالوجه، علي أحمد علي 11 عامًا بكسر بالقدم اليسرى، وطفل مجهول الاسم في يبلغ 9 سنوات العمر مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد بخيت حسين، 7 سنوات مصابًا بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر، دعاء رمضان سعد الدين 10 سنوات مصابة بنزيف بالمخ.





حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.