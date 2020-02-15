سوهاج الجامعي تنهي قوائم الانتظار لمرضى زراعة القوقعة بتكلفة 18 مليون جنيه

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج إنتهاء المستشفى الجامعي من جميع عمليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الإنتظار لعمليات زراعة القوقعة، مضيفا أن المبادرة حققت الهدف منها بالإنتهاء من عمليات زراعة القوقعة لكل مرضي قوائم الإنتظار علي مستوي محافظات الصعيد و بنسبة نجاح وصلت 100%.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري أن الهدف من تلك العمليات هو تحويل الطفل (غير المنتج) من مجتمع الصم والبكم إلي طفل سليم طبيعي سمعيًا حتي يلتحق بالمدارس كبقية الأطفال ويمارس حياه طبيعية سليمة، مشيرًا إلى إستعداد المستشفي الجامعي

لإستقبال أي حالات لزراعة القواقع محولة من قوائم الإنتظار بأي منطقة بالجمهورية .

وأضاف الدكتور أسامة الشريف، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والمستشار الطبي للمحافظة، أن المستشفى نجحت في إجراء 141 حالة من زراعة القوقعة بتكلفة اجمالية وصلت إلى 18 مليون جنيه، (منهم 87 حالة دعم من شركة المصرية للاتصالات we )، إضافة إلى 54 حالة بدعم من التأمين الصحي، حيث تتكلف العملية الواحدة حوالي 130 ألف جنيه.





وأشار إلي أن برنامج زراعة القوقعة بقسم الأنف و الأذن و الحنجرة بكلية طب سوهاج قد قام بإجراء مايقرب من 450 حالة زراعة قوقعة حتي الآن منذ افتتاحه، مضيفا أن فريق برنامج زراعة القوقعة يضم 4 أساتذة جراحين أنف و أذن و حنجرة، و3 أساتذة سمعيات، و3 أساتذة تخاطب .

جدير بالذكر أن الشروط التي يجب أن تتوافر في الأطفال التي جري لهم العملية أن يكون الطفل أقل من 5سنوات، ومستوفي الشروط القياسيه تشريحيا وبالأشعة المقطعية والرنين وأيضا سمعياَ وصحياَ .