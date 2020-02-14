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محافظات

بعد تطويره بـ 15 مليون جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لشارع الجمهورية بسوهاج

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:40 م
صدى البلد
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خالد رياض

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن بدء التشغيل التجريبي لشارع الجمهورية بحي شرق سوهاج بطول 2 كيلو متر، وعرض 24مترا، بتكلفة إجمالية لأعمال الرصف والتجميل بلغت 15.5 مليون جنيه.


وأوضح محافظ سوهاج أن أعمال الرصف والتجميل لشارع الجمهورية صادفته بعض المعوقات، حتى تم الانتهاء من مد خط المياه مرورًا بقرية العمرة وحتى قرية جزيرة شندويل بمركز سوهاج، والذي بدأ العمل به في يناير العام الماضي، بتكلفة 50 مليون جنيه دعما من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومن المقرر الانتهاء منه بالكامل في 30 يونيو القادم، لاستيعاب التوسعات السكانية المستقبلية.


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وأكد " الفقي" علي متابعته لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بكافة مراكز ومدن المحافظة، وحل جميع المشكلات التي تواجه سرعة التنفيذ والانتهاء منها في المواعيد المحددة، بالتوازي مع توجهات الدولة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين حتى يشعر المواطن بالتحسن الفعلي في الخدمات المقدمة له على أرض الواقع.

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