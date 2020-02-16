نائب رئيس جامعة المنصورة يعقد اجتماعًا بلجنة فحص المواهب للقبول بمهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب 2020

عقد الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب اليوم الأحد اجتماعًا مع أعضاء لجنة فحص الأعمال المقدمة بمهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب والذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة خلال الفترة من 15 فبراير الجاري حتى 1 أبريل المقبل.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبرئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وحضر الاجتماع الدكتور محمد الجعيدى وكيل كلية الآداب رئيس اللجنة، الدكتورة ولاء عبد الفتاح عضو اللجنة العليا، ابراهيم فهمى عضو اللجنة العليا، الدكتور محمد على ماهر، الدكتور عمرو المرسى، الدكتور حازم سليط، الدكتورة وداد، الدكتور ابراهيم جمال، هاني الهلالي المشرف على المركز الإعلامي ، الدكتور داليا إبراهيم مدير إدارة النشاط الفنى، عبد الحميد الشبينى مدير ادارة النشاط الثقافى .





وأكد الدكتور محمد عطية خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ آليات فحص الأعمال المقدمة من الطلاب والتي لها ضوابط محددة لإجازة الأعمال المقدمة على الموقع الإلكتروني للمهرجان لاستكمال مراحل التحكيم والتي تشترط مراعاة الآداب العامة واستبعاد أي أعمال يضم محتواها على أى ألفاظ أو كلمات خارجة عن الذوق والآداب العامة.





ويعد المهرجان نشاطا طلابيا رقميا غير تقليدي ويعد الأول من نوعه بالجامعات المصرية وهو نشاط قمي لتنمية الإبداع الطلابي يجمع بين الطلاب من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات من خلال اتاحة الفرصة للأعمال الفنية الطلابية لإظهار أفضل المواهب في المجالات المختلفة وعرضها من خلال اطلاق موقع الكترونى.

ويتم تسجيل الكود الموجود بالإعلان للتعرف على الشروط وطريقة التسجيل ومراحل التسابق، وأيضًا الجوائز، كما يمكن زيارة الموقع الإلكتروني http://talents.mans.edu.eg/Soon.html





كما يعد المهرجان منصة ابداعية للطلاب لعرض مواهبهم في مختلف المجالات ويتضمن المهرجان مجالات : القرآن الكريم ، المجالات الأدبية : بحث مقالي ، الشعر ( العامية – الفصحى – كلمات الأغاني ) الرواية ، القصة القصيرة والمجال الفني ويتضمن : الإنشاد الديني والترانيم ، الغناء الفردي ، العزف الموسيقى ، الأفلام القصيرة





مجال الفنون التشكيلية : مجال التصوير الفوتوغرافي ، تصوير المعالم الأثرية