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حوادث

بالأسماء.. سلعوة تعقر 14 طفلا في قرية بالمنيا

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:02 م
سلعوة تعقر 14 طفل
سلعوة تعقر 14 طفل
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ايمن رياض
أصيب مساء اليوم 14 طفلا هاجمتهم سلعوة وعقرتهم بإحدى قرى مركز ملوي في جنوب المنيا، وجرى نقلهم للمستشفي العام، وخضعوا لـ الإسعافات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 14 طفلا مصابين بجروح متنوعة ما بين خدوش بالوجه واليدين والبطن والقدمين.

تبين من تحريات مباحث مركز شرطة ملوي التي أجراها المقدم علاء جلال بإشراف اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث، والعميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، أن المصابين هم: أميرة نادي حامد 12 سنة، عبد المالك ماهر عبد المالك 4 سنوات، عبد الله يحيي أحمد 12 سنة، آية جمعة محمد 15 سنة، مصطفى عادل مصطفى 12 سنة، عائشة جمال عبد الغني 6 سنوات، يوسف عادل حامد 12 سنة، يوسف رمضان خلف 8 سنوات، يوسف محمد عبد البديع 10 سنوات، يوسف محمد حجازي 7 سنوات، محمد عبد العظيم أحمد 10 سنوات، أحمد حميدة عبد الحميد 10 سنوات، يوسف محمد عباس 7 سنوات، كريم إسماعيل علي 10 سنوات، وجميعهم مقيمون بقرية الريرمون التابعة لمركز ملوي كما تبين من أقوال أهالي القرية أن حيوان يشبه السلعوة هاجم الأطفال وأنهم طاردوه حتى ترك القرية.

تولي فريق طبي بمستشفي ملوي العام علاج الأطفال المصابين بطعم ضد عقر الكلب وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجاري العرض على  النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.
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