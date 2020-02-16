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حوادث

ضبط 11 منشأة صناعية مخالفة في حملة بالقناطر الخيرية

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:04 م
ضبط 11 منشأة صناعية
ضبط 11 منشأة صناعية
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إبراهيم الهوارى

تمكنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين وشرطة المسطحات من ضبط 11 منشأة صناعية مخالفة وغير مرخصة وذلك بمنطقتي باسوس وشلقان بالقناطر الخيرية.


تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات، يفيد بقيام حملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين استهدفت منطقتي باسوس وشلقان بالقناطر الخيرية لضبط المنشآت الصناعية غير المرخصة.


وأسفرت الحملة عن ضبط 11 منشأة مختلفة الأنشطة ارتكبت عدة مخالفات تنوعت ما بين عدم وجود سجل الحالة البيئية وإلقاء المخلفات بالطريق العام والتخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة والصلبة، بالمخالفة لقانون البيئة.


ومن بين تلك المصانع ضُبط مصنعان لزيوت الطعام بدون ترخيص أو سجل تجاري أو بيئي وتبين وجود خطوط انتاج بهما وتم التحفظ على المكان


وضبط أيضا مصنعان للمعسل فى قرية أبو الغيط والخرقانية بداخلهما 750 كيلو دخان معسل مقلد لأنواع شهيرة تباع فى الأسواق كما ضبط مصنع لإنتاج زجاجات البلاستيك المستخدمة فى تعبئة زيت الطعام وتم التحفظ على المصنع لاستخدامه مستلزمات إنتاج تمثل خطورة على الصحة العامة وضبط مصنع مخلل غير مرخص، وليس له سجل تجاري أو بيئي.


كما تم ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة كادلز الأطفال ويستخدم علامات تجارية مقلدة لطرحه فى الأسواق وحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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