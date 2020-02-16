منتجع سياحي شهير بفرنسا يتسبب في إصابة نزلائه بالكورونا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لمواطن بريطاني كان مقيما بمنتج Les Contamines-Montjoie، بجبال الألب الفرنسية.





ووفقا لوسائل الإعلام البريطانية، فإن فرنسا اكتشفت 5 إصابات لمواطنين خلال الأسبوع الماضي، من بينهم طفل يبلغ 9 سنوات، أقاموا جميعهم في نفس المنتجع السياحي.





وأضافت السلطات أن هذه الإصابة جاءت عقب نقل ستة آخرين إلى المستشفى ووضعوا في عزلة - أحدهم أثبتت إصابته إيجابية.





فيما قالت وزارة الصحة الفرنسية إن حالة الإصابة الجديدة مستقرة.





سجلت فرنسا الآن 12 حالة من سلالة الفيروس التاجي - المسماة فيروس كورونا المستجد، واحدة منها كانت من سائح صيني توفي في مستشفى باريس.



