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أخبار العالم

منتجع سياحي شهير بفرنسا يتسبب في إصابة نزلائه بالكورونا

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:05 م
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لمواطن بريطاني كان مقيما بمنتج Les Contamines-Montjoie، بجبال الألب الفرنسية. 

ووفقا لوسائل الإعلام البريطانية، فإن فرنسا اكتشفت 5 إصابات لمواطنين خلال الأسبوع الماضي، من بينهم طفل يبلغ 9 سنوات، أقاموا جميعهم في نفس المنتجع السياحي. 

وأضافت السلطات أن هذه الإصابة جاءت عقب نقل ستة آخرين إلى المستشفى ووضعوا في عزلة - أحدهم أثبتت إصابته إيجابية.

فيما قالت وزارة الصحة الفرنسية إن حالة الإصابة الجديدة مستقرة. 

سجلت فرنسا الآن 12 حالة من سلالة الفيروس التاجي - المسماة فيروس كورونا المستجد، واحدة منها كانت من سائح صيني توفي في مستشفى باريس.

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