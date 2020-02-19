فيديو جراف.. معدل زيادة تحويلات المصريين للدولار من الخارج

أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2019 بمقدار 128.9 مليون دولار بمعدل سنوي 6.8% لتسجل نحو 2.0 مليار دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018).





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وتعد تحويلات العاملين بالخارج من أبرز مصادر العملات الأجنبية التي تعتمد عليها مصر خاصة أن ملايين المصريين يعملون بالخارج، حيث ارتفعت حصيلة البنوك من هذه التدفقات بشكل ملحوظ بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وحل أزمة نقص العملات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء لها.





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وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد من الإحصائيات.